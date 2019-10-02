Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 2 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 163 посетителя
    Форум: Философия, Психология, Эзотерика
    Новая тема
    Тема: Нефрит. Разновидности и свойства
    • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 12:32 «Ответить»
      Где то читал, что Нефрит обладает какими то сверх свойствами. Хотя не верю во все это, но все таки для общего развития знать хотелось бы. Где можно почитать что за камень Нефрит и что в нем особенного.
      • Сегодня! gany Cегодня в 12:46 «Ответить»
        Зря не верите.В древнем Китае только императорам разрешалось иметь Нефрит. А китайцы знали толк в этом и они до сих пор считают его национальным символом. Камень Нефрит действительно в своем роде уникален о чем можно почитать на https://pulskamnya.ru/dragotsennie/nefri...i-svojstva-0711 где о этом минерале много информации. Главное то, что Нефрит считают символом власти. Верить или нет ваше дело, но факт есть факт.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Мебель для счастья13(2) Мебель, интерьеры, домMagato20.01.18 в 14:04Oxy38 Cегодня в 15:22
      Подскажите2(2) Банковский форумAmelea1Cегодня в 14:31Ksenea Cегодня в 15:20
      ведем налоговую отчетности сами11(2) Бухгалтерский форумvalensija16.04.19 в 20:55mischel Cегодня в 15:13
      банк Хомкредит4(1) Бухгалтерский форумIvan3213.01.19 в 23:20mischel Cегодня в 15:12
      Газовый котёл11(8) Мебель, интерьеры, домАнонимПозавчера в 16:36KristiYa Cегодня в 15:12
      Логопед3(1) Медицина и Здоровьеconscience28.08.19 в 16:13Utina Cегодня в 15:12
      Скачать новинки музыки бесплатно.3(1) Ни о чем и о важномmaiorMAR21.01.19 в 14:06Svetik2244 Cегодня в 15:07
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода