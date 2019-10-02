Где то читал, что Нефрит обладает какими то сверх свойствами. Хотя не верю во все это, но все таки для общего развития знать хотелось бы. Где можно почитать что за камень Нефрит и что в нем особенного.
Зря не верите.В древнем Китае только императорам разрешалось иметь Нефрит. А китайцы знали толк в этом и они до сих пор считают его национальным символом. Камень Нефрит действительно в своем роде уникален о чем можно почитать на https://pulskamnya.ru/dragotsennie/nefri...i-svojstva-0711 где о этом минерале много информации. Главное то, что Нефрит считают символом власти. Верить или нет ваше дело, но факт есть факт.