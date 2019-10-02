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Тема: Кто пользуется тепловизионными прицелами марки Дедал-НВ? какое у них стандартное разрешение?
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Тема:
Кто пользуется тепловизионными прицелами марки Дедал-НВ? какое у них стандартное разрешение?
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artinvest
Cегодня в 11:58
«Ответить»
Кто пользуется тепловизионными прицелами марки Дедал-НВ? какое у них стандартное разрешение?
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