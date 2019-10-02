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    Ср., 2 октября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Ортодонтия
    • New! Виталий Иванов Cегодня в 09:34 «Ответить»
      Здравствуйте! Нужна консультация ортодонта. Можете посоветовать хорошую клинику в Питере, желательно в Московском районе?
      • New! Tallis Cегодня в 10:30 «Ответить»
        Доброго времени суток! В стоматологической клинике СПб https://стоматология78.рф/uslugi/ortodontiya/ вы сможете записаться на консультацию к ортодонту в самые краткие сроки. Тут работают только грамотные специалисты, которые устранят любые аномалии прикуса на очень выгодных условиях. Рекомендую!
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      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
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