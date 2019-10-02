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    Ср., 2 октября 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Приобретение собственного жилья - долевое строительство.
    • abidin Вчера в 21:38 «Ответить»
      О приобретении собственного жилья многие люди задумываются уже в юном возрасте. Некоторые уже в детстве рисуют в своем воображении сказочные замки или волшебные бунгало, а кто-то начинает задумываться об этом с момента понимания того, что пора «вить свое гнездо». Разумеется у всех людей самые различные финансовые возможности осуществления такой покупки. Но, часто, желание иметь свой угол, заставляет затянуть потуже пояс и начинать собирать деньги на отдельное жилье.

      Многие люди стараются приобрести квартиры в центре города, которые, безусловно, имеют массу преимуществ, но и цены на такие апартаменты взлетают до небес, так как от переизбытка желающих и небольшого предложения цена не соответствует предоставляемым преимуществам. Одним из вариантов выхода из сложной ситуации конкретно является долевое строительство. Оно дает возможность вложить деньги в возведение объекта недвижимости, а по завершении строительства работ получить желаемую жилую площадь. Но здесь важно понимать, что долевое строительство имеет множество нюансов, подробнее читайте по ссылке https://xn----8sbgfumfxnk8g9a.xn--p1ai/v...-zastrojshchika изучите все преимущества и недостатки, связанные с приобретением жилья таким способом.
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