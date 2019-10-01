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    Тема: Сломалось автономное
    • New! Алексейzx Cегодня в 19:29 «Ответить»
      Доброго времени суток! У меня на днях сломалось автономное, постоянно горит красная кнопка при каждом включении, я уже все варианты попробовал ничего не помогает, а к кому обратиться я не знаю, может у вас есть контакты хорошего мастера?
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