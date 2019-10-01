Депрессия, без сомнения, остается наиболее распространённым психическим заболеванием в современном обществе. По информации интернациональных исследований, сегодня до тридцати трех процентов городских обитателей страдает от хронической депрессии. Проблемой является и то, что в странах СНГ люди очень насторожено относятся к психологам, медикаментозным методам лечения депрессии. В результате этого, огромное количество людей годами мучают окружающих своим подавленным настроем, не обращаясь к специалистам. В самых сложных ситуациях затяжная депрессия заканчивается суицидом.





Как выявить у себя депрессию



С одной стороны, граждане с депрессией очень редко обращаются к врачу, а с другой — крайне велико число людей, которые самостоятельно ищут у себя хроническую депрессию потому как это «модно». Сам диагноз депрессии вправе поставить лишь специалист, после диагностической беседы, заполнения нескольких анкет. В классическом варианте депрессия включает такие симптомы:



• расстройство сна: по типу бессонницы или наоборот — чрезмерной сонливости;

• заторможенность мышления, часто обедненность речи;

• длительное снижение настроения, вплоть до ангедеонии (невозможности получать удовольствие);

• снижение критичности к собственному эмоциональному состоянию;



Не надо считать депрессией короткие периоды плохого настроения после негативных событий, длящиеся пару дней. Но, если вы уже много месяцев не способны получать никаких позитивных эмоций, постоянно думаете что весь мир против вас и вы задумывались о суициде — вам следует обратиться к доктору и решить эту проблему. На веб-странице https://feelwave.ru/psihologiya-uspeha/k...vety-psihologov вы сможете почитать, что можно сделать, чтобы самостоятельно начать выбираться из депрессии.





Как лечиться депрессия в настоящее время



Сегодня лечение депрессии, как и многочисленных психических расстройств начинается с рациональной психотерапии, поиска причины возникновения проблем вместе с доктором и ликвидации любых факторов, которые ухудшают настроение. При неэффективности психотерапевтического лечения, врач может назначить антидепрессанты. Не следует бояться подобных таблеток: современные антидепрессанты довольно аккуратно воздействуют на тело. Они не вызывают зависимости, а лишь позволяют нормализовать характер химических реакций в мозге и улучшить настроение. Основной смысл лечения остается не в медикаментах, а в психотерапии, потому что она помогает человеку под новым углом смотреть на жизнь и начать выбираться из сумрака болезни.