Мы так от собаки двери закрывали, на самом деле очень удобно, не всегда вспомнить закрыть дверь, а доводчик всегда в таком случае придет на помощь.Тоже думали что без него обойдемся, пока однажды не застали погрызенным новенький диван. Теперь двери всегда закрыты.
У нас тоже проблема с вечно не захлопнутыми межкомнатными дверями, долго ломали голову что же можно придумать, уже даже записочки на двери клеила что-то вроде "не забывайте закрывать за собой" Но конечно все тщетно. Сейчас тоже понимаю что доводчик, наверное, самый оптимальный вариант. Только вот какой брать? Смотрю вот Dorma TS 68 https://lemonadd.ru/product/dovodchik-dorma-ts-68/ . Как вам подобный вариант?