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    Вт., 1 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Доводчик
    • Сегодня! Ferel Cегодня в 15:41 «Ответить»
      Из ванной уже достаточно давно веет холодом, дети обычно забывают закрыть двери и ночью простывают. Вот думаю что можно придумать? Может доводчик какой поставить?
      • Сегодня! Rainamad Cегодня в 15:48 «Ответить»
        У нас тоже двери сами по себе не закрываются, поэтому вы правы, доводчик очень разумное решение. Главное выбрать хороший и из качественных материалов.
        • Сегодня! Seenteyal Cегодня в 16:23 «Ответить»
          Мы так от собаки двери закрывали, на самом деле очень удобно, не всегда вспомнить закрыть дверь, а доводчик всегда в таком случае придет на помощь.Тоже думали что без него обойдемся, пока однажды не застали погрызенным новенький диван. Теперь двери всегда закрыты.
          • Сегодня! Fallybome Cегодня в 16:30 «Ответить»
            У нас тоже проблема с вечно не захлопнутыми межкомнатными дверями, долго ломали голову что же можно придумать, уже даже записочки на двери клеила что-то вроде "не забывайте закрывать за собой" Но конечно все тщетно. Сейчас тоже понимаю что доводчик, наверное, самый оптимальный вариант. Только вот какой брать? Смотрю вот Dorma TS 68 https://lemonadd.ru/product/dovodchik-dorma-ts-68/ . Как вам подобный вариант?
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