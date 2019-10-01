Мне всегда интересно живое общение, хороший разговор людей,
разбирающихся в том, о чем говорят. Всегда стремлюсь быть в курсе
последних новаций, интересных начинаний, изменений в законах,
касающихся моего бизнеса и бизнес-среды в целом. Форумы – тоже
интересная форма для общения, но мне ближе личная встреча, клуб для
руководителей, где можно почерпнуть для себя что-то полезное.
https://www.malkova.com/corporate-customers/club...e-meropriyatie/ Например, у
Елены Мальковой есть такой клуб, называется «Дерзкое мероприятие».
Как раз тот формат, который мне нравится. Своего рода управленческий
мозговой штаб, где без принуждения и натянутых речей можно говорить о
том, что тебе интересно.