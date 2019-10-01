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    Вт., 1 октября 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Клуб для руководителей
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 10:00 «Ответить»
      Мне всегда интересно живое общение, хороший разговор людей,
      разбирающихся в том, о чем говорят. Всегда стремлюсь быть в курсе
      последних новаций, интересных начинаний, изменений в законах,
      касающихся моего бизнеса и бизнес-среды в целом. Форумы – тоже
      интересная форма для общения, но мне ближе личная встреча, клуб для
      руководителей, где можно почерпнуть для себя что-то полезное.
      https://www.malkova.com/corporate-customers/club...e-meropriyatie/ Например, у
      Елены Мальковой есть такой клуб, называется «Дерзкое мероприятие».
      Как раз тот формат, который мне нравится. Своего рода управленческий
      мозговой штаб, где без принуждения и натянутых речей можно говорить о
      том, что тебе интересно.
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