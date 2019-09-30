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    Тема: Что вы думаете о мусоровозе?
    • New! Иннокентий 34 Cегодня в 18:14 «Ответить»
      Всем привет, у меня к вам вопрос, как вы относитесь к такой работе как мусоровоз и вообще транспорте, на котором собственно и возят этот весь мусор, я просто знаю они там очень много зарабатывают если у них есть собственная машина, хочу купить и пойти работать, как вы относитесь к такой работе?
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