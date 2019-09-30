Шахматы – интереснейшая игра, которую любят люди разных возрастных категорий. Человек должен очень хорошо продумывать свои шаги, чтоб уберечь ценные фигуры на доске и победить. Для того чтобы играть, понадобится партнёр. Противником может выступить как искусственный интеллект, так и другой пользователь. При желании возможно скачать шахматы на русском языке и насладиться игрой. Программу можно найти на веб-ресурсе https://chess-boom.online/skachat-shahmaty/ Ресурс совершенно бесплатный, и за скачивание игры не понадобится оплачивать.





Особенности шахмат







Шахматы людям известны уже не одно столетие. Таковая игра не только позволяет отменно провести свободное время, но и тренирует внимание и логику. В шахматы играть могут как взрослые люди, так и дети. Главное, знать как ходят фигуры и с правилами игры.



Шахматы необязательно покупать, так как их можно установить на ПК. Программа подходит даже для старых компьютеров и совсем не занимает память. Ежели есть желание можно поиграть с компьютером. Также при желании можно выбрать настоящего соперника, которым окажется случайный интернет-пользователь.



Прежде чем скачать на комп шахматы, понадобится выбрать приложение которое подходит. Игры имеют разноплановый дизайн, а некоторые отличаются доп., функциями. Например, для детишек подойдут шахматы, где вместо фигур изображены не большие человечки. Есть и игра в режиме 3D, каковая отличается своим реалистичным дизайном. 2D версия считается классической. В ней может быть возможность играть в режиме онлайн.



Получится скачать шахматы на русском языке и быстро разобраться в интерфейсе. Игра действительно интересная, потому заскучать не будет повода.





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