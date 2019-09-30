Детальное обследование окружающей среды дает возможность обосновать целесообразность реализации проекта на выбранном участке, свести к минимуму негативное влияние объекта проектирования на экосистему, создать технически грамотный проект. Именно поэтому экологические изыскания являются одним из основных видов исследовательских мероприятий, которые обязательно должны выполняться перед началом планирования ремонтно-строительных работ.Значение экологических изысканий для строительства, насколько важны инженерно-экологические исследования? читайте на сайте https://pandoraopen.ru/2019-07-25/ekologicheskie-izyskaniya/ Следует знать, что стоимость экологических изысканий напрямую зависит от количества и видов исследований, используемых для изучения стройплощадки.