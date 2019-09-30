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    Пн., 30 сентября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Проектирование и планировка деревянных домов
    • Сегодня! abidin Cегодня в 11:07 «Ответить»
      Строительство деревянных коттеджей в последнее время становится все более востребованным. Городские жители хотят быть ближе к природе, дышать свежим воздухом, наслаждаться красивыми пейзажами природы. К тому же, строительство домов из бруса, дешевле стоит, а значит, позволить себе загородный дом может практически любой кто этого захочет. Если вы решили построить собственный загородный деревянный дом, то в самую первую очередь нужно разработать его проект и продумать планировку. Существует три варианта выбора проекта, о данном мы и поговорим.

      Типовые проекты – это полностью готовые проекты, которые представлены в каталогах строительных фирм. Их несомненный плюс заключается в том, что вы сэкономите много времени и средств, и сможете начать строительство конкретно сразу после покупки самого проекта. Также плюсом является большой выбор уже готовых проектов, готовые проекты домов и коттеджей смотрите здесь https://[url]www.evastroy.ru/kupit-gotov...ekt-doma[/URL]. Большой выбор предложений на сайте позволяет подобрать проекты домов и коттеджей на любой вкус.

      Переработка готового проекта – этот вариант позволит переделать типовой проект «под себя». В него вносятся определенные изменения, адаптирующие проект дома по ваши пожелания. Индивидуальное проектирование – это проект деревянного дома «с нуля», который дает возможность воплотить в жизнь любые ваши пожелания, учесть все особенности участка, назначение дома и т. д. В результате вы получаете уникальный и неповторимый дизайн дома, подстроенный под вас. Однако индивидуальное проектирование требует больших временных и материальных затрат.
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