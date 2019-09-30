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    Пн., 30 сентября 2019г.
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    Тема: Газовые строительные пистолеты
    • Сегодня! KotovVadim Cегодня в 10:52 «Ответить»
      Хотим на производство закупить газовые строительные пистолеты тут https://diam-almaz.ru/tehnika/stroitelnye-pistolety/gazovye/ . В каталоге достаточно большой выбор товара и цены на порядок ниже нежели в других магазинах. Только никак не можем определиться с производителем. От какого лучше взять, TOUA или SPIT?
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