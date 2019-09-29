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    Вс., 29 сентября 2019г.
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    Тема: Похороны в Минске
    • Сегодня! eva88 Cегодня в 07:16 «Ответить»
      Как организовать достойные похороны в Минске?
      • Сегодня! alana Cегодня в 07:29 «Ответить»
        Доброго времени суток! Советую вам обратиться в городскую ритуальную службу https://ritual.by Только специалисты смогут организовать достойные похороны, да и зачем вам лишняя нервотрепка, ведь так? Мы два месяца назад туда обращались, организовали всё на высшем уровне
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