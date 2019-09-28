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    Сб., 28 сентября 2019г.
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    Тема: Гранд отель
    • Сегодня! Maui Cегодня в 17:25 «Ответить»
      Не доводилось мне смотреть оригинальный Гранд отель http://goodserials.tv/serials/drama/grand_otel_3/6-1-0-532 поэтому сравнить новинку было не с чем. Но недавняя премьера сумела заинтриговать. Да и актерский состав подобран довольно неплохо. Хочется уже и продолжение истории увидеть.
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