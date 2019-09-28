Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 28 сентября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 148 посетителей
    Форум: Религия
    Новая тема
    Тема: Крест или памятник
    • New! alana Cегодня в 16:18 «Ответить»
      Можно ставить памятник сразу?
      • New! eva88 Cегодня в 16:26 «Ответить»
        Доброго времени суток! Конечно же, нет, памятник ставить сразу нельзя, нужно сначала поставить крест: или деревянный, или металлический. Можете посмотреть в ритуальном интернет-магазине https://shop.ritual.ru Памятник ведь ставят через год, не раньше
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Крест или памятник2(2) РелигияalanaCегодня в 16:18eva88 Cегодня в 16:26
      Подарок для жены2(1) Ни о чем и о важномАлексейzxВчера в 19:22qwertyuyhyh Cегодня в 16:20
      Перила лестниц для дома — крыльцо из ДПК2(1) Строительство и ремонтabidin13.09.19 в 14:42Саша97 Cегодня в 16:09
      засорилась канализация9(1) Житейские советыmala707.11.17 в 05:17kostya911 Cегодня в 16:03
      Создание сайтов2(1) Ни о чем и о важномПетр43Вчера в 19:28Валерий223 Cегодня в 16:02
      Производство георешетки2(1) Ни о чем и о важномqwertyuyhyhВчера в 19:26Иннокентий 34 Cегодня в 15:51
      Посуда для ресторанов2(1) Ни о чем и о важномИгорь КотлованВчера в 19:24Петр43 Cегодня в 15:44
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода