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    Сб., 28 сентября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Алкоголизм
    • Сегодня! Flaki Cегодня в 09:33 «Ответить»
      Есть ли смысл лечить алкоголизм в стационаре?
      • Сегодня! Intri Cегодня в 09:41 «Ответить»
        Есть смысл, если человек осознал, что у него серьезные проблемы. Хотя возможно и принудительное лечение наркозависимости в стационаре. У нас сосед бухал по-черному, хотя и пил какие-то таблетки, которые вроде как должны вызывать отвращение к алкоголю. А после курса лечения в стационаре вот уже второй год не пьет.
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