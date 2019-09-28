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Форум: Детишки и их делишки
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Тема: Кашель у ребенка
Форум:
Детишки и их делишки
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Тема:
Кашель у ребенка
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Kasеhura
Вчера в 20:59
«Ответить»
Недавно наш ребенок сильно простыл, температуры пока нет, но меня очень сильно беспокоит кашель. Как вы считаете, стоит ли лечить переживать по этому поводу?
Adorana
Вчера в 21:55
«Ответить»
Если температуры нет, значит ничего страшного, но вы понаблюдайте, на всякий случай, еще пару дней и если кашель не пройдет, тогда обращайтесь к врачу.
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