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    Сб., 28 сентября 2019г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Кашель у ребенка
    • Kasеhura Вчера в 20:59 «Ответить»
      Недавно наш ребенок сильно простыл, температуры пока нет, но меня очень сильно беспокоит кашель. Как вы считаете, стоит ли лечить переживать по этому поводу?
      • Adorana Вчера в 21:55 «Ответить»
        Если температуры нет, значит ничего страшного, но вы понаблюдайте, на всякий случай, еще пару дней и если кашель не пройдет, тогда обращайтесь к врачу.
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