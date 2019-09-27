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    Тема: Подарок для жены
    • New! Алексейzx Cегодня в 19:22 «Ответить»
      Всем здравсвтуйте, в общем то у моей супруги скоро будет день рождения, но я так и не смог определиться с подарком, на телефоны и золотые изделия у меня нет денег, может вы мне подскажите недорогой но отличный подарок?
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