Всем привет. Хочу вложиться в бизнес, появилась некоторая сумма денег, на примете вложение линии розлива лимонада и других газированных напитков. Где можно подобное оборудование заказать по адекватным ценам?
Хочу вам так сказать, любой бизнес, ну за исключением заведомо провальных идей, при грамотном и умелом подходе будет приносить прибыль. Учите, развивайтесь, смотрите как правильно его вести и все получится.
Вы все верно написали в принципе, практически любую идею можно вытянуть на хорошую прибыль, но опять же, это зависит от очень большого количества факторов. Да то же неправильно подобранное местоположение может сильно сократить прибыль. Как и, к примеру, некачественное оборудование. Мы сами сейчас собираемся заказывать в этой компании линии розлива лимонада https://moscow.pakka.ru/complex/lemonade_bottling_line/ . Было бы полезно услышать мнения тех, кто брал в данной компании. Что по соотношению цены и качества? Не пожалели что обратились?