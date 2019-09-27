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    Пт., 27 сентября 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Линии розлива напитков
    • Сегодня! Seenteyal Cегодня в 11:30 «Ответить»
      Всем привет. Хочу вложиться в бизнес, появилась некоторая сумма денег, на примете вложение линии розлива лимонада и других газированных напитков. Где можно подобное оборудование заказать по адекватным ценам?
      • Сегодня! Ferel Cегодня в 11:46 «Ответить»
        Неплохое на самом деле вложение, мы занимаемся вендингом, прибыль есть, конечно не миллионы, но она есть и она довольно стабильна.
        • Сегодня! Pratarata Cегодня в 11:57 «Ответить»
          Хочу вам так сказать, любой бизнес, ну за исключением заведомо провальных идей, при грамотном и умелом подходе будет приносить прибыль. Учите, развивайтесь, смотрите как правильно его вести и все получится.
          • Сегодня! Rainamad Cегодня в 12:03 «Ответить»
            Вы все верно написали в принципе, практически любую идею можно вытянуть на хорошую прибыль, но опять же, это зависит от очень большого количества факторов. Да то же неправильно подобранное местоположение может сильно сократить прибыль. Как и, к примеру, некачественное оборудование. Мы сами сейчас собираемся заказывать в этой компании линии розлива лимонада https://moscow.pakka.ru/complex/lemonade_bottling_line/ . Было бы полезно услышать мнения тех, кто брал в данной компании. Что по соотношению цены и качества? Не пожалели что обратились?
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