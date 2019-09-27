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    Пт., 27 сентября 2019г.
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    Тема: жирные волосы
    • RedLove85 Вчера в 22:42 «Ответить»
      Девочки. После родов волосы стали жирными у корней ,а читала что каждый день мыть голову это вредно. Подскажите сухой шампунь поможет? может другое что-то посоветуйте
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