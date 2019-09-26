Долго искал такое масло в обычных автомагазинах, но так и не смог найти его. Друг посоветовал поискать в интернете, но у меня были сомнения по поводу того, будет ли он оригинальным. Через время решился, обратится в автосервис так как другого выхода небыло и такое масло мне заменить понадобилось срочно. Решил воспользоваться их услугами https://oiler.ua/masla/transmissionnoe-m...cheskaja_kpp_1/ . Выбор масла такого для замены огромный и по стоимости приемлемо получается. После его использования могу с уверенностью сказать, что у них стоит менять масло МКПП.