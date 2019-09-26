Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 26 сентября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 178 посетителей
    Форум: Форум сексуального общения
    Новая тема
    Тема: Разнообразить секс
    • Сегодня! Ferel Cегодня в 11:26 «Ответить»
      Всем привет) А кто каким способом старается разнообразить секс в отношениях? У нас с мужем в последнее время все стало совсем тускло, ищу варианты как восстановить страсть)
      • Сегодня! Fallybome Cегодня в 11:34 «Ответить»
        Попробуйте купить разнообразные секс игрушки) Они обычно отлично справляются с этой функцией и неплохо так подогревают отношения)
        • Сегодня! Pratarata Cегодня в 11:47 «Ответить»
          У нас это были томные вечера с бокалом вина или шампанского, со свечами и эротическим бельем) Сейчас вот учусь стриптиз танцевать, хочу супруга порадовать, да и в принципе всегда стараюсь держать отношения в тонусе, иначе никак, не хочу остывших отношений, уже однажды были такие, стараюсь не допустить ошибки.
          • Сегодня! Rainamad Cегодня в 11:55 «Ответить»
            У меня тоже прошлые отношения распались по причине измены со стороны мужа, после родов совсем себя запустила, на секс забила, сейчас с новым супругом такого стараюсь не допускать. Красивое белье, похудела, сама себе нравлюсь и с сексом все отлично) Сейчас вот думаю такую секс куклу купить https://extase69.ru/catalog/muzhchinam/seks-kukly/ . Как считаете, мужчинам такое нравится?) Стоит покупать или лучше что-то другое выбрать?
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Шумоизоляция потолка2(2) Строительство и ремонтAlekspan555Cегодня в 13:09RomanBest Cегодня в 13:13
        Магазин тканей10(1) Мода, одежда, обувьVorgyll18.03.18 в 19:15Valya75 Cегодня в 13:06
        Факты заработка на форекс21(1) Статьи и СоветыПерсер24.07.17 в 03:47Lena0990_09 Cегодня в 12:24
        Инвестирование13(1) Банковский форумBubbe Gum17.05.19 в 12:05Lena0990_09 Cегодня в 12:21
        Как и где сохранить сбережения???78Экономика, финансы, бизнесmmitrofanov17.11.08 в 19:13Lena0990_09 Cегодня в 11:54
        Кто поможет взять кредит?3Банковский форумKrisstinna20.09.19 в 15:05Mashka Cегодня в 11:29
        Ставки на спорт через интернет порталы26СпортRoma45609.03.12 в 11:33Mashka Cегодня в 11:28
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода