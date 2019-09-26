У нас это были томные вечера с бокалом вина или шампанского, со свечами и эротическим бельем) Сейчас вот учусь стриптиз танцевать, хочу супруга порадовать, да и в принципе всегда стараюсь держать отношения в тонусе, иначе никак, не хочу остывших отношений, уже однажды были такие, стараюсь не допустить ошибки.
У меня тоже прошлые отношения распались по причине измены со стороны мужа, после родов совсем себя запустила, на секс забила, сейчас с новым супругом такого стараюсь не допускать. Красивое белье, похудела, сама себе нравлюсь и с сексом все отлично) Сейчас вот думаю такую секс куклу купить https://extase69.ru/catalog/muzhchinam/seks-kukly/ . Как считаете, мужчинам такое нравится?) Стоит покупать или лучше что-то другое выбрать?