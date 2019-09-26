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    Тема: Доставка цветов в Владикавказе
    • Сегодня! Марина Шер Cегодня в 10:17 «Ответить»
      Посоветуйте хорошую доставку цветов в Владикавказ.
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 10:34 «Ответить»
        У меня свекровь живет во Владикавказе, недавно у нее был день рождения и я решила сделать ей приятный подарок в виде красивого букетика цветов. Обратилась в доставку цветов во Владикавказе https://iris24.ru/3332-cvety-vladikavkaz.html К ним я уже обращалась несколько раз и они еще ни разу не подвели. Цветы доставили вовремя и они были свежими.
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