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    Чт., 26 сентября 2019г.
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    Тема: Выращивание цветов
    • sveta712 Вчера в 21:43 «Ответить»
      Какой цветок посоветуете выращивать в домашних условиях?
      • ownageboss Вчера в 22:10 «Ответить»
        Я недавно начала этим заниматься, не много пока попробовала, но дно могу сказать точно - домашняя орхидея https://www.cmlt.ru/ads--rubric-127-period-0-goo...%B4%D0%B5%D1%8F это лучшее, что у меня было на данный момент, абсолютно не прихотливый сорт, а какой красивый, просто загляденье!
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