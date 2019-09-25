Бизнес – такое дело, всегда возникают какие-то проблемы. Решаю их сам.
Больше некому. Однако бывают ситуации, когда вмешивается тот самый
человеческий фактор. На стадии расширения, постановки более
масштабной задачи нужно собирать коллектив в кучу, делать из новых
сотрудников команду. Специально посещал, в связи с этим, консультации
для руководителей. [url]www. malkova.[/url] com/ Их проводит Елена
Малькова. Она же ведет клуб для директоров «Дерзкое мероприятие»,
работает с менеджерами по продажам и не только. Есть у нее
комплексные тренинговые программы, различные консалтинговые
проекты. Много полезной информации для руководителя и его
подчиненных.