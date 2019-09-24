Ребята, кто знает и может рассказать об особенностях использования бетона зимой? Так получается, что работ будем в январе выполнять, вот и возник вопрос. Насколько я понимаю есть какие-то противоморозные добавки, где их недорого купить можно?
Nik_To, доброго Вам времени суток. Если работы будут выполняться в январе, то Вам конечно понадобится противоморозная добавка для бетона. Если Вы бетон будете покупать, то производитель и сам эту добавку в состав введет, а если планируете колотить самостоятельно, то купить ее можете, например, здесь https://cemmix.ru/practical-issue/prakti...rakh-dlya-beton.