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    Вт., 24 сентября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Планируем зимой заливать бетон.
    • New! Nik_To Cегодня в 09:23 «Ответить»
      Ребята, кто знает и может рассказать об особенностях использования бетона зимой? Так получается, что работ будем в январе выполнять, вот и возник вопрос. Насколько я понимаю есть какие-то противоморозные добавки, где их недорого купить можно?
      • New! Партнер_Х Cегодня в 09:31 «Ответить»
        Nik_To, доброго Вам времени суток. Если работы будут выполняться в январе, то Вам конечно понадобится противоморозная добавка для бетона. Если Вы бетон будете покупать, то производитель и сам эту добавку в состав введет, а если планируете колотить самостоятельно, то купить ее можете, например, здесь https://cemmix.ru/practical-issue/prakti...rakh-dlya-beton.
        • New! Bogach Cегодня в 09:34 «Ответить»
          Для того чтобы при отрицательных температурах бетон затвердел правильно, действительно нужна добавка специальная. А где купить нужно в строительных магазинах спрашивать.
          • New! Astronavt Cегодня в 09:39 «Ответить»
            Здравствуйте. Думаю по этому поводу стоит пообщаться со специалистом. Позвоните в какую-то компанию, которая занимается производством бетона. Там же наверное и добавку купить эту можно.
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