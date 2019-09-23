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Сегодня!
GRRRATZ
Cегодня в 20:38
«Ответить»
Что лучше купить беременной девушке - какую-нибудь красивую вещицу, которая просто будет напоминать о этом периоде или практичную вещь, которая будет активно использоваться?
Сегодня!
Marina323
Cегодня в 20:42
«Ответить»
Конечно же практичную. Тоже думал, надо что-то подарить, что осталось бы надолго, а потом приобрел U-образную подушку для беременных с сайта
https://zverushki-podushki.ru/podushki-dlya-beremennyh/
и правильно сделал. Больше половины срока беременности она с ней лежала.
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Мне заблокирован доступ провайдером к казино Дрифт. Реально ли как-то обойти запрет?
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