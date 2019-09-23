Здравствуйте! Деньги заключенному можно перевести 5 разными способами. Для начала можно просто перевести деньги через банкомат на счет в Сбербанке или на Киви кошелек. Также можно использовать систему ФСИН.Деньги, но для этого потребуется, чтобы заключенный имел в системе свой личный кабинет. Также можно для перевода денег использовать Зонателеком и систему ПРОПлати. Ещё можно использовать альтернативные платёжные системы. Более подробно про возможность перевода денег заключенному написано в статье: https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/...yuchennomu.html