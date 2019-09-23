Неуклонный взлет научно-технического прогресса содействует зарождению новых специальностей, требующих больших знаний. Есть граждане, обрели очень давно корочку об образовании, остались без дел из-за понижения востребованности на профессию. Люди, огорченные собственным материальным положением, невысоким заработком, имеют возможность проделать ход на трудовом поле деятельности, получив новую профессию.



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