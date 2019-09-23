Давайте делиться грибными местами, сейчас же как раз самое время грибов.



Я например вчера с семьёй за грибами ходил мы ездили в сторону Шевлягино, обратите еще внимание, при выборе места, на треугольник : Донино(41 км) Захарово-Аксёново

Всей семьёй ездили, где только небыли, всяких разных насобирали

2 полных ведра опят, ещё 2 корзины разных. так как сам невовсех грибах разбираюсь, пришлос в лесу когда попадались незнакомые грибы найти первое попавшееся приложение, по совету одного из форумчан, помощь в определении грибов https://gribowiki.ru/ надеюсь нормальные насобирал жене с матерью на целый день работы ))) они получше меня разбираются в грибах, так что переберут, лишнее выкинут, надеюсь не отравимся.

Один совет от знатока:

- если совсем не знаешь гриб сначала понюхай-аромат у съедобных всегда хороший(исключая сгнившие грибы)

а затем или на язык попробовать или разжевать,хотя волнушки и чернушки с груздем все горькие,на то они и солюшки ))) а вот все рядовки опьяняют запахом

делитесь грибники!