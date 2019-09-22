Справка о несудимости – сводка, содержащая о несудимости, об отсутствии уголовного преследования гражданина. Ксива востребована при поступлении на работу, так как руководитель желает увериться в отсутствии факта уголовного преследования, и еще узнать, что поступающий на работу не разыскивается полицией. Есть виды трудовой деятельности которые несовместимы с уголовным прошлым людей. Самостоятельное оформление бумаги продолжается 1 месяц. Часто справка необходима быстро. В этих обстоятельствах лучше всего прибегнуть к услугам консалтинговой компании «Салекс». Следовательно посетив портал: https://salex-lcc.com.ua/spravka-o-nesudimosti-kharkov.html - справка о несудимости Харьков, будет оформлена без каких-либо затруднений!



Бумага о несудимости нужна в таких случаях, как:



• усыновление ребенка;

• получение визы;

• выдача разрешения на оружие;

• смена гражданства;

• для органов социального обеспечения

• оформление лицензий, сертификатов;

• восстановление документов;

• участие в тендерах.





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«Салекс» носит официально оформленный статус юридической организации. Тут возможно получить справку об отсутствии судимости за пару дней. При этом дают ее как украинским гражданам, так и иностранцам.



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• обслуживаем как украинцев, так и иностранцев;

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