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    Вс., 22 сентября 2019г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Попкорн
    • Сегодня! Darena Cегодня в 11:36 «Ответить»
      У меня небольшое кафе, хочу расширит ассортимент, так как конкуренция большая. Смотрю, что сейчас большим спросом пользуется попкорн. Подскажите, где можно покупать оптом?
      • Сегодня! karolinaku Cегодня в 12:01 «Ответить»
        Автор, какие Вам объемы нужны? Вы можете объявить тендер, тем более, что сейчас полно бесплатные региональных площадок и выбрать поставщика с наилучшими условиями. Вы уже определились, какой именно попкорн нужен? Можете заказать на пробу не только соленый попкорн, но и карамельный, со вкусом жвачки, орехов в этой компании https://popcorn.love/popcorn/
        • Сегодня! Kapan Cегодня в 12:06 «Ответить»
          Я бы Вам советовал покупать не готовый попкорн, а купить аппарат, который делает его из зерен. Он стоит намного дешевле, чем готовая продукция.
        • Сегодня! Victorh Cегодня в 12:11 «Ответить»
          Обратитесь в компанию Ваш помощник, они продают попкорн, как в больших мешках, так и уже расфасованный по пакетам. Цены у них хорошие, уже не первый год с ними сотрудничаю.
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