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Тема: Попкорн
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У меня небольшое кафе, хочу расширит ассортимент, так как конкуренция большая. Смотрю, что сейчас большим спросом пользуется попкорн. Подскажите, где можно покупать оптом?
Автор, какие Вам объемы нужны? Вы можете объявить тендер, тем более, что сейчас полно бесплатные региональных площадок и выбрать поставщика с наилучшими условиями. Вы уже определились, какой именно попкорн нужен? Можете заказать на пробу не только соленый попкорн, но и карамельный, со вкусом жвачки, орехов в этой компании
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Обратитесь в компанию Ваш помощник, они продают попкорн, как в больших мешках, так и уже расфасованный по пакетам. Цены у них хорошие, уже не первый год с ними сотрудничаю.