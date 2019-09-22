Здравствуйте, подскажите, где обсуждаются или где получить на форуме для должников все проблемные вопросы связанные с долгами по кредиту и задолженностью по алиментам востребованные судебными приставами, так же по этим темам нужна юридическая консультация бесплатного юриста.
За ранее спасибо.
На портале кредитная долговая сеть https://dolguznat.ru это ресурс сайта о долгах по алиментам ФССП судебных приставов, банков по ипотеке и кредитам, МФО микрозаймов все сведения найдете по вашим запросам.
А всю юридическую поддержку можно узнавать у юристов задав вопрос на форум должников банковского кредитования, по алиментам и др вам все объяснят заемщики, коллекторы и адвокаты оп гражданским и семейным делам.
Спасибо за хорошую наводку и очень полезный сайт о долгах, на котором я ещё и нашел черные списки неплательщиков https://dolguznat.ru/?module=shop, где в базе данных должников можно узнать сумму задолженности судебных приставов.
На форуме создал тему, жду юридических советов.