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    Вс., 22 сентября 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Нужен форум о долгах кредит, алименты или консультация юриста
    • adis Вчера в 21:28 «Ответить»
      Здравствуйте, подскажите, где обсуждаются или где получить на форуме для должников все проблемные вопросы связанные с долгами по кредиту и задолженностью по алиментам востребованные судебными приставами, так же по этим темам нужна юридическая консультация бесплатного юриста.
      За ранее спасибо.
      • dolguznat Вчера в 22:37 «Ответить»
        На портале кредитная долговая сеть https://dolguznat.ru это ресурс сайта о долгах по алиментам ФССП судебных приставов, банков по ипотеке и кредитам, МФО микрозаймов все сведения найдете по вашим запросам.
        А всю юридическую поддержку можно узнавать у юристов задав вопрос на форум должников банковского кредитования, по алиментам и др вам все объяснят заемщики, коллекторы и адвокаты оп гражданским и семейным делам.
        • adis Вчера в 22:45 «Ответить»
          Спасибо за хорошую наводку и очень полезный сайт о долгах, на котором я ещё и нашел черные списки неплательщиков https://dolguznat.ru/?module=shop, где в базе данных должников можно узнать сумму задолженности судебных приставов.
          На форуме создал тему, жду юридических советов.
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