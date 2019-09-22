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    Вс., 22 сентября 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Дополнительный заработок
    • Upiterok Вчера в 19:45 «Ответить»
      Коллеги на работе постоянно хвалятся выигрышами на ставках. Не хочется показаться профаном, так как я человек новый в коллективе, и расспрашивать у них об этом процессе. Хочу тоже попробовать, подскажите, как выбрать букмекерскую контору?
      • Zakir Вчера в 19:52 «Ответить»
        Если вы стремитесь таким образом сблизится с коллективом, то я не советую, так как положительных результатов это не принесет. Кроме того, чтобы делать ставки, нужно разбираться в спорте, как минимум.
        • Andronik Вчера в 20:09 «Ответить»
          Главное, выбрать надежную букмекерскую контору, чтобы в случае выигрыша его можно было получить. Так как есть много обратных случаев. Поэтому посмотрите сколько она существует и если есть возможность, проверьте наличие лицензии. Потом изучите сроки, выплаты, акции, бонусы. Для сравнения посмотрите преимущества букмекерской конторы Мелбет https://melbet-bukmeker.fun/
        • Улыбочка Вчера в 20:14 «Ответить»
          Разбираться в спорте мало, для того чтобы выигрывать на ставках. Для этого нужно иметь везение и фарт.
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