Всем добрый день. Не так давно открыл свой бизнес по продаже запчастей и комплектующих на телефоны и передо мной встал острый вопрос. Где и кого заказать сайт для магазина? Задача это очень ответственная, так как сайт - это не только лицо фирмы, но и интернет страница на которой клиенты будут заказывать товар. От качества сайта зависит очень много, чем лучше для вас сделают проект, чем качественней на нем будет контент, тем большим людям он понравится и люди будут заказывать у вас.
Я начал поиск подходящей фирмы… Условия у них похожи. Большая часть контор берет 100% предоплату, что мне категорически не подходит. Предпочитаю полную оплату проводить только после окончательного создания сайта. Нашел web студии с частичной предоплатой. Дальше начал смотреть примеры интернет магазинов, которые делали их специалисты. Сразу отсеял компании, которые делают шаблонные проекты, потому что сайт нужен был с индивидуальным дизайном. Уникальность – это очень важный фактор для дальнейшего продвижения. В результате нашел команду у которой недорого заказал сайт для магазина и остался очень доволен, вот ссылка https://zakazsayt.ru/zakazat-sajt-dlya-magazina/.
Сделали отличный сайт: дешево по ценам сегодняшнего дня, быстро, классный дизайн и хороший функционал. Короче работают профессионально и создают сайты действительно хорошо.