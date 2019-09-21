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    Сб., 21 сентября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где электронные торговые весы купить на данный момент будет лучше всего, как считаете?
    • vidiraf Вчера в 16:44 «Ответить»
      Где электронные торговые весы купить на данный момент будет лучше всего, как считаете?
      • Xirthare Вчера в 19:19 «Ответить»
        Я думаю, что электронные торговые весы на данный момент лучше всего будет приобрести вот на этой площадке http://vesyprom.com.ua/vesy-torgovie . Они там продаются в очень даже приличном ассортименте, что даст возможность выбора, и по очень выгодным ценам.
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