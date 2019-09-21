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    Сб., 21 сентября 2019г.
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    Тема: Борода
    • Fallybome Вчера в 15:42 «Ответить»
      Всем привет. Давно уже хочу себе отрастить красивую бороду, да вот своими силами на выходит ничего, очень медленно растёт, может есть какие-нибудь средства для роста бороды? Мужики, выручайте.
      • Ferel Вчера в 15:47 «Ответить»
        Красивая борода это бесспорно труд, а отрастить ее еде больший труд, не иначе. Попробуйте посмотреть средства именно для роста бороды, не для роста волос головы.
        • Rainamad Вчера в 16:03 «Ответить»
          Я изначально не повелся на эту моду на бороду, но после того, как знакомые приходят после барбершопов с действительно красивыми бородами, задумался. У меня такая же проблема как и у вас, волосы растут очень медленно, так что тоже ищу хорошее средство. Сейчас вот нашел это средство для роста бороды https://unclerazor.ru/home . Мужики, кто пользовался? Стоит брать, борода действительно растет быстрее?
        • Seenteyal Вчера в 16:10 «Ответить»
          Я тоже сейчас задался целью отрастить бороду, поэтому буду пробовать все средства, чтобы добиться желаемого. Думаю без специальных средств для роста не обойдусь точно.
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