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Тема: Борода
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Всем привет. Давно уже хочу себе отрастить красивую бороду, да вот своими силами на выходит ничего, очень медленно растёт, может есть какие-нибудь средства для роста бороды? Мужики, выручайте.
Красивая борода это бесспорно труд, а отрастить ее еде больший труд, не иначе. Попробуйте посмотреть средства именно для роста бороды, не для роста волос головы.
Я изначально не повелся на эту моду на бороду, но после того, как знакомые приходят после барбершопов с действительно красивыми бородами, задумался. У меня такая же проблема как и у вас, волосы растут очень медленно, так что тоже ищу хорошее средство. Сейчас вот нашел это средство для роста бороды
https://unclerazor.ru/home
. Мужики, кто пользовался? Стоит брать, борода действительно растет быстрее?
Я тоже сейчас задался целью отрастить бороду, поэтому буду пробовать все средства, чтобы добиться желаемого. Думаю без специальных средств для роста не обойдусь точно.