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    Сб., 21 сентября 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Дефлекторы на капот
    • RomanBest Вчера в 14:56 «Ответить»
      Хочу установить дефлекторы на капот. Подскажите, где модно по недорогой цене их купить? И стоит их вообще брать или это пустая трата денег?
      • Alekspan555 Вчера в 15:08 «Ответить»
        Лично мое мнение, что дефлекторы не только можно, но и нужно устанавливать на машину, для того чтобы в последствии получить улучшенные аэродинамические возможности вашего авто. Я вот не преминул возможностью купить себе дефлекторы и установил их на капот машины. Покупал дефлекторы в надежной компании «ВИП-НН»: https://viptuning52.ru , по сравнительно недорогой цене. Мне понравилось взаимодействие с сотрудниками компании, так как мне по моему заказу, который я сделал на сайте компании, оперативно перезвонил менеджер. Специалист оказался высоким профессионалом в автомобильной тематике и поэтому разговор у нас с ним протекал в интересной и информативной для меня форме. Он поделился нюансами, касательно эксплуатации дефлекторов и когда у меня закончились вопросы, то он без промедления дал отмашку своим коллегам, которые быстро обработали мой заказ и осуществили доставку. Понравилось, что доставка приехала без опоздания, строго в указанное время менеджером. Оплату совершил при получении заказа, отмечу что у курьера была сдача, что не часто бывает. Дефлекторы качественные и установить их было очень простым делом. Теперь езжу на улучшенном авто и при езде чувствуется, что машина более аэродинамична.
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