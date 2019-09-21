Лично мое мнение, что дефлекторы не только можно, но и нужно устанавливать на машину, для того чтобы в последствии получить улучшенные аэродинамические возможности вашего авто. Я вот не преминул возможностью купить себе дефлекторы и установил их на капот машины. Покупал дефлекторы в надежной компании «ВИП-НН»: https://viptuning52.ru , по сравнительно недорогой цене. Мне понравилось взаимодействие с сотрудниками компании, так как мне по моему заказу, который я сделал на сайте компании, оперативно перезвонил менеджер. Специалист оказался высоким профессионалом в автомобильной тематике и поэтому разговор у нас с ним протекал в интересной и информативной для меня форме. Он поделился нюансами, касательно эксплуатации дефлекторов и когда у меня закончились вопросы, то он без промедления дал отмашку своим коллегам, которые быстро обработали мой заказ и осуществили доставку. Понравилось, что доставка приехала без опоздания, строго в указанное время менеджером. Оплату совершил при получении заказа, отмечу что у курьера была сдача, что не часто бывает. Дефлекторы качественные и установить их было очень простым делом. Теперь езжу на улучшенном авто и при езде чувствуется, что машина более аэродинамична.