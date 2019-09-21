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    Сб., 21 сентября 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Сарай
    • lazorenko1 Вчера в 14:06 «Ответить»
      Кто строил сарай из панельных конструкций? Очень нужен совет. Какую конструкцию вы используете как ведущую? Боковую или торцевую?
      • simeon Вчера в 18:15 «Ответить»
        Это смотря что вы хотите. В этом деле вам подскажет однозначно только профессионал.
        • vikivistos Вчера в 22:20 «Ответить»
          Я могу вам порекомендовать один сайт в интернете, который занимается именно панельными конструкциями. Вот как раз то, что вам нужно. Я у них покупал пластиковые окна. Вот их координаты для связи https://bistrostroi.com
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