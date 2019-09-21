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    Сб., 21 сентября 2019г.
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    Тема: Эпиляция глубокого бикини
    • Gallina Вчера в 14:05 «Ответить»
      Хотелось бы задать вопрос девушкам, которым приходилось делать лазерную эпиляцию глубокого бикини. На сколько это болезненная процедура? И не бывает ли после неё какого-то раздражения либо чего-то ещё? А то я давно хотела записаться на данную процедуру, но всё как-то побаиваюсь.
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