У нас на зиму слитный комбез Монклер был в вашем возрасте и демары. Слитный комбез удобнее, что спина всегда закрыта и снег точно никуда не попадет. Но вот для садика рекомендуют раздельные комплекты брать, чтобы дети не потели, пока всех одевают.
Я раздельный комбинезон зимний уже купила, но еще все таки вот такой слитный взять https://hippychick.ru/catalog/waterproof...tey_khippichik/ . Когда ребенок с горок катается, то у него куртка в любом случае будет задираться, а это чревато болячками. Так что лучше иметь в гардеробе несколько вариантов одежды на зиму, пусть даже и бюджетных.