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    Пт., 20 сентября 2019г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Зимняя одежда
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:09 «Ответить»
      Всем привет. Как вы считаете, что лучше взять двухлетке на зиму: раздельный или слитный комбинезон? И какую обувь лучше покупать, чтобы ребенку было максимально комфортно и тепло?
      • Сегодня! Rrissti Cегодня в 07:18 «Ответить»
        У нас на зиму слитный комбез Монклер был в вашем возрасте и демары. Слитный комбез удобнее, что спина всегда закрыта и снег точно никуда не попадет. Но вот для садика рекомендуют раздельные комплекты брать, чтобы дети не потели, пока всех одевают.
        • Сегодня! naxocymi Cегодня в 07:27 «Ответить»
          Я раздельный комбинезон зимний уже купила, но еще все таки вот такой слитный взять https://hippychick.ru/catalog/waterproof...tey_khippichik/ . Когда ребенок с горок катается, то у него куртка в любом случае будет задираться, а это чревато болячками. Так что лучше иметь в гардеробе несколько вариантов одежды на зиму, пусть даже и бюджетных.
          • Сегодня! Kirpich Cегодня в 07:35 «Ответить»
            Сейчас на вайлдберизз огромная распродажа прошлогодних коллекций. Мы там с женой и себя, и детей к зиме одели за 20 тысяч. Так что посмотрите что еще осталось, так как раскупают быстро.
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