Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 20 сентября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 163 посетителя
    Форум: Юридический форум
    Новая тема
    Тема: Юридическая консультация «ЛЕКС ЦЕНТР»
    • abidin Вчера в 19:19 «Ответить»
      Юридическая консультация «ЛЕКС ЦЕНТР» по арбитражным, гражданским, административным и уголовным делам в Красногвардейском, Невском, Центральном и Петроградском р-нах Санкт-Петербурга. Всеволожский район и Ленинградская область. Адвокат 24 часа спб занимаемся составлением различных документов, исковых претензий. У нас работают опытные юристы и адвокаты юрфака СПБГУ. Адвокатская этика и поэтапная оплата. Выезд в другие регионы страны. Наш сайт http://lex-center.ru/

      Адвокат Красногвардейский - это квалифицированная юридическая помощь, юридическая консультация оказывается на высокой профессиональной основе лицами, которые получили статус адвоката в правовом порядке, установленном Федеральным законом, физическим, а также юридическим лицам в целях защиты их прав и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

      Адвокатский Кабинет «ЛЕКС ЦЕНТР» — предоставляет различные юридические услуги в самых актуальных областях административного, гражданского, уголовного, земельного, муниципального, трудового, жилищного, корпоративного, семейного и авто права. Доверьте решение своих проблем специалистам.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Эффективный мониторинг тендеров на otc.ru1(1) Строительство и ремонтreddeadfdsCегодня в 12:53reddeadfds Cегодня в 12:53
      Выбор авто2(1) АвтоФорумPavelKorobinПозавчера в 13:34Tetrakius Cегодня в 12:48
      Спортивное питание37(1) СпортLika85812.03.16 в 20:23Zbaiav Cегодня в 12:32
      Смартфон на подарок16(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыNikas05.09.19 в 13:17LynaSa Cегодня в 12:17
      Электронная книга11(1) Детишки и их делишкиNikas05.09.19 в 13:19Nikas Cегодня в 12:11
      Цветы к интерьеру.5(1) Мебель, интерьеры, домsergem13.09.19 в 19:44OlgaL Cегодня в 12:04
      Шкаф на лоджию4(1) Мебель, интерьеры, домsimeon15.09.19 в 20:46виктор1979 Cегодня в 12:02
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода