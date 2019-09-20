Если среди всей утвари на кухне постараться определить основной предмет, то им, вероятнее всего, окажется столешница, потому что она используется людьми как ведущая рабочая поверхность. День за днем ее поверхность подвергается механической нагрузке от нарезания продуктов, передвигания посуды, сушки самых разных изделий.



Помимо этого сегодня на кухне столешница несет декоративную функцию: она определяет общую стилистику кухни. Среди всех материалов, что нынешняя промышленность предлагает для производства кухонных столешниц, стабильным спросом пользуются каменные столешницы от фирмы http://bareksmarmyr.com





Перечень достоинств кухонных столешниц из камня





• Практичность каменных столешниц состоит в том, что им довольно легко можно возвратить первоначальный вид, с помощью банальной полировки.

• Массивные столешницы из камня многие люди ценят за их красоту и эстетичность, и особенно когда речь идёт о мраморе и похожих камнях с интересной фактурой. Обилие цветов камня с разных месторождений, позволит всем людям выбрать столешницу в нужном стиле.

• Стойкость к влаге. Вырезанная из базальта или иного твёрдого камня столешница будет много десятилетий сохранять свою первичную форму, её не «поведёт» от изменений температуры и влажности в окружающем пространстве.

• Самое первое, что приходит на ум людям – потрясающая долговечность таких столешниц, природный камень, образовавшийся в недрах Земли, без особых проблем выносит мелкие механические воздействия. Трескаются каменные столешницы только после сильных ударов.



Исходя из вышеперечисленных качеств, можно сделать вывод, что современная каменная столешница будет служить своему хозяину до конца его дней.





Минусы каменных столешниц



Кроме несомненных плюсов, столешницы из камня имеют и несколько очевидных недостатков. К таковым стоит отнести немалый вес камня, а поэтому на монтаж такого рода столешницы уйдет больше усилий. Темные породы камней могут чересчур громоздко восприниматься в маленьких кухнях, делая все помещение мрачным, придется учитывать это при разработке интерьера.



Крупнейшим поставщиком натурального камня в Украине является фирма Bareks Marmyr, что была основана в две тысячи пятом году. В настоящее время указанная компания предлагает украинским покупателям гранит, мрамор, оникс, песчаник, иные сорта камня из самых известных месторождений планеты. На оптовом складе постоянно доступно больше 350 видов плит из камня, чтобы каждый покупатель сумел отыскать себе камушек по нраву!