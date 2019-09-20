Начните с обычного обследования у гинеколога и вам у андролога. Конечно, не хочу вас обидеть, но последнее время причиной бесплодия все чаще становятся мужчины. Поэтому, кроме осмотра пройдите еще и на всякий случай https://[url]www.eko-blog.ru/articles/mar-test/[/URL] МАР тест.
Начните с обычного обследования у гинеколога и вам у андролога. Конечно, не хочу вас обидеть, но последнее время причиной бесплодия все чаще становятся мужчины. Поэтому, кроме осмотра пройдите еще и на всякий случай [url=https://www.eko-blog.ru/articles/mar-test/]https...mar-test/[/url] МАР тест.