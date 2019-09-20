А что так? Были нежелательные гости?)) Делай всё по стандарту после чего можешь сделать дополнительную уборку. Тебе нужно найти специальное оборудование для медицины. Эта штучка называется ультрафиолетовая лампа. Их часто применяют в случаях, когда требуется полная дезинфекция. Вряд ли такую можно купить в любом магазине, так что поищи в объявлениях https://www.cmlt.ru/ads--rubric-244-clientType-p...eg-all-period-0 . На прошлой неделе видел несколько комплектов. Поспеши, такие вещи долго не лежат)