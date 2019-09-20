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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Снегоуборщик для дома
    • vikivistos Позавчера в 21:33 «Ответить»
      Живем в частном доме. Надоело лопатой снег убирать. Хочу приобрсти себе мини снегоуборщик. Кто уже приобрел что посоветуете по этому поводу?
      • simeon Вчера в 11:14 «Ответить»
        Такую технику лучше приобретать в строительных гипермаркетах. Таи вы получите гарантию.
        • lazorenko1 Вчера в 20:46 «Ответить»
          Да, для частного дома купить мини уборщик снега - это почти счастье! Я вам рекомендовал бы обратиться в один интернет-магазин, где продают ткие вот уборщики различных моделей и конфигураций. Я там был. Сейчас думаю приобрести на зиму. Заходите вот сюда http://shops-tools.ru
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