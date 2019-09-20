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    Пт., 20 сентября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Устала от бессонницы..
    • ladyl Позавчера в 19:31 «Ответить»
      Подскажите, что вам помогает засыпать быстрее? Вот во сколько бы не легла, засыпаю только часам к четырем, а к восьми на работу.. Каждое утро еле глаза разлипляю, в зеркале своего отражения уже пугаться стала.. лет на десять кажется что постарела от этого вечного невысыпания..
      • Оwl Вчера в 14:32 «Ответить»
        Отсутствие здорового сна очень негативно сказывается на здоровье. Вы пробовали лечить бессонницу чем-то? Могу порекомендовать https://aptstore.ru/catalog/lekarstvenny...o-3mg-24-18284/ почитайте инструкцию, думаю это то, что вам сейчас нужно, нормализовать биологические ритмы.
        • КсюшкаXXL Вчера в 19:30 «Ответить»
          Попробуйте теплую ванну принять перед сном, с аромамаслами какими-нибудь и выпить потом чашечку чая с мелисой. Мне это всегда помогает, минут через десять после этого я уже в ауте))
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