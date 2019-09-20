CRM «Айти Дом» - это современный программный продукт, что позволяет экономить деньги ТСЖ и УК. Директор управляющей компании, при использовании Айти Дом приобретает перечень цифровых решений, который позволит контролировать все процессы, ощутимо снизить расходы. Преимущество Айти Дом для подключенных жильцов заключается в использовании удобного личного кабинета.





Новые возможности от CRM Айти Дом



Система Айти Дом, с которой вы можете познакомиться на https://itdom24.ru/ предлагает большой ассортимент сервисов, которые сейчас считаются фактически незаменимыми как для УК и ТСЖ, так и для жильцов. Среди таких электронных сервисов, включённых в состав в CRM:

•Электронная диспетчерская ЖКХ: специальный кабинет диспетчера дает возможность без труда контролировать все процессы.

•Расчёт начислений и выставление счетов за коммунальные услуги и многое другое.

•Передача показаний счётчиков через приложение на смартфоне.





Преимущества системы CRM Айти Дом для сотрудников управляющих компаний и ТСЖ



В наши дни многие IT-компании создают программное обеспечение для ЖКХ. CRM Айти Дом написана квалифицированными программистами под руководством реальных работников УК. Такая слаженная работа помогла придумать CRM систему, что нужна отрасли ЖКХ сегодня:

•Веб-сайт для ТСЖ и УК;

•Приложения на телефон для клиентов и сотрудников;

•Ускорение рабочих процессов;

•Доступные цены;

•Обновления и адаптация под требования действующего законодательства;

•Увеличение собираемости платежей;

•Уменьшение текущих расходов до 40 процентов;

•Работа с 1С;





Выгода внедрения системы Айти Дом для жильцов



•Заявки из личного кабинета без звонка в диспетчерскую;

•PUSH-уведомления от УК или ТСЖ;

•Внесение показаний индивидуальных приборов учета с помощью мобильного приложения;

•Удобная оплата счетов;