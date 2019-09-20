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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Современная CRM система для управляющих компаний и ТСЖ позволит уменьшить расходы
    • reddeadfds Позавчера в 17:08 «Ответить»
      CRM «Айти Дом» - это современный программный продукт, что позволяет экономить деньги ТСЖ и УК. Директор управляющей компании, при использовании Айти Дом приобретает перечень цифровых решений, который позволит контролировать все процессы, ощутимо снизить расходы. Преимущество Айти Дом для подключенных жильцов заключается в использовании удобного личного кабинета.


      Новые возможности от CRM Айти Дом

      Система Айти Дом, с которой вы можете познакомиться на https://itdom24.ru/ предлагает большой ассортимент сервисов, которые сейчас считаются фактически незаменимыми как для УК и ТСЖ, так и для жильцов. Среди таких электронных сервисов, включённых в состав в CRM:
      •Электронная диспетчерская ЖКХ: специальный кабинет диспетчера дает возможность без труда контролировать все процессы.
      •Расчёт начислений и выставление счетов за коммунальные услуги и многое другое.
      •Передача показаний счётчиков через приложение на смартфоне.


      Преимущества системы CRM Айти Дом для сотрудников управляющих компаний и ТСЖ

      В наши дни многие IT-компании создают программное обеспечение для ЖКХ. CRM Айти Дом написана квалифицированными программистами под руководством реальных работников УК. Такая слаженная работа помогла придумать CRM систему, что нужна отрасли ЖКХ сегодня:
      •Веб-сайт для ТСЖ и УК;
      •Приложения на телефон для клиентов и сотрудников;
      •Ускорение рабочих процессов;
      •Доступные цены;
      •Обновления и адаптация под требования действующего законодательства;
      •Увеличение собираемости платежей;
      •Уменьшение текущих расходов до 40 процентов;
      •Работа с 1С;


      Выгода внедрения системы Айти Дом для жильцов

      •Заявки из личного кабинета без звонка в диспетчерскую;
      •PUSH-уведомления от УК или ТСЖ;
      •Внесение показаний индивидуальных приборов учета с помощью мобильного приложения;
      •Удобная оплата счетов;
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