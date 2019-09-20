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    Пт., 20 сентября 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Тюнинг автомобилей
    • abidin Позавчера в 16:47 «Ответить»
      Тюнинг – это конкретное улучшение внешнего вида любого автомобиля за счет оснащения его специальными дополнениями, которых не было ранее в оригинальной версии авто. Эти модификации конкретно используются для придания автомобилю более улучшенного вида в зависимости от вкуса владельца. Модификации должны выполняться исключительно специалистами, тогда вы будете уверены, что все будет работать как надо. Оптические модификации самый популярный и дешевый способ улучшения внешнего вида автомобиля. Механические модификации конкретно включают в себя все возможные изменения двигателя, системы привода, топливной системы и другие. Модификации двигателя конкретно направлены на получение большей мощности автомобиля.

      Для получения данного эффекта модификации, производятся такие операции как замена поршня и шатуна, замена карбюратора, распределительного вала, воздушный фильтр с большой пропускной способностью, установка турбонагнетателя, замена коробки передач и многое другое. Тюнинг mercedes от профессионалов тут https://guru-tuning.com/catalog/Mercedes Тюнинг авто от специалистов – это гарантия ожидаемого результата, отсутствия доработок, внеплановых поломок.

      Разрешен ли тюнинг автомобилей? -Профессионально внесенные изменения увеличивают технические параметры любого автомобиля. При принятии решения об изменениях следует иметь в виду, что автомобиль не должен нести угрозу жизни человеку. Кроме того, он не должен издавать слишком громкий шум, выделять какие-либо вредные вещества. Российский закон не запрещает тюнинг автомобиля. Подробные технические условия для конкретных типов транспортных средств описаны в Федеральном законе Российской Федерации No196-ФЗ от 10.12.95г.
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